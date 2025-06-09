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        Şanlıurfa'da kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'nınBozova ilçesinde husumetli amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasari Aksungur (43) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Aksungur (45) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:50
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        Şanlıurfa'da kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA'nınBozova ilçesinde husumetli amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasari Aksungur (43) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Aksungur (45) yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Bozova ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan amca çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hasari ile ağabeyi Mehmet Aksungur kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kuzenler olay yerinden kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Ağır yaralanan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hasari Aksungur, kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren Mehmet Aksungur da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından jandarma kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan 4 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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