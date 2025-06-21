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        Şanlıurfa'da tarla yangını: 1'i ağır 5 yaralı

        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde tarlada çıkan yangında 1000 dönüm ekili alan zarar gördü; alevlere müdahale eden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:15
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        Şanlıurfa'da tarla yangını: 1'i ağır 5 yaralı
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        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde tarlada çıkan yangında 1000 dönüm ekili alan zarar gördü; alevlere müdahale eden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Viranşehir'in kırsal Elbeğendi ve Satıcık mahalleleri arasında, Aydoğan ailesine ait buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yangına müdahale sırasında 5 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan Tayyip Gündoğdu'nun yüz bölgesinde ciddi yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gündoğdu, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndülürken, yüzlerce dönüm buğday tarlası küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        MERCEK DÜZENEĞI BULUNDU

        Diğer yandan Viranşehir'e bağlı Yollarbaşı Mahallesi'nde biçerdöver operatörü, bir tarlada düzenek buldu. Durum jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, güneş ışığını yoğunlaştırarak kuru buğday saplarını tutuşturacak şekilde yerleştirilmiş bir mercek düzeneği bulundu. Sabotaj ihtimali değerlendirilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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