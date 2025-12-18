Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da ele geçirilen 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucuya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

        Giriş: 18.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:51
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da ele geçirilen 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucuya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir adreste arama yapıldı.

        Söz konusu adresteki aramada 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Bu suç unsuruna ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

