Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da ele geçirilen 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucuya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir adreste arama yapıldı.
Söz konusu adresteki aramada 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bu suç unsuruna ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
