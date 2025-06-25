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        Temizlik yaparken 4'üncü kattan düşen kadın öldü

        ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde temizlik yaptığı evin camlarını silmek için pencereye çıkan Sedef Ateş (50), 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:45
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        Temizlik yaparken 4'üncü kattan düşen kadın öldü
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        ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde temizlik yaptığı evin camlarını silmek için pencereye çıkan Sedef Ateş (50), 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Sedef Ateş, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yapmaya başladı. Evin iç kısmını temizleyen kadın, iddiaya göre camları temizlemek isterken dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Sedef Ateş, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, burada kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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