Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpmasıyla öldü

Kaza, sabah saatlerinde Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi’nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 31 AKR 287 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Deniz'e çarptı. İhbarla gelen ekipler, İrfan Deniz'in öldüğünü belirledi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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