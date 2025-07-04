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        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

        ŞANLIURFA'da, cuma namazından çıktıktan sonra sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Yetim (43) ile çevrede bulunan Nebiz Bozun (33) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:45
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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        ŞANLIURFA’da, cuma namazından çıktıktan sonra sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Yetim (43) ile çevrede bulunan Nebiz Bozun (33) yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Direkli Mahallesi’nde bulunan Ensar Camisi yakınlarında meydana geldi. A.Y. aralarında husumet bulunan Süleyman Yetim'i, camiden çıkarken görünce takip etti ve ara sokakta üzerinde bulunan tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Süleyman Yetim ile olay sırasında çevrede bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan Nebiz Bozun'a isabet etti. Yaralılar, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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