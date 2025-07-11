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        Şanlıurfa'da 27 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 30 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan İbrahim Öztürk, 27 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:44
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        Şanlıurfa'da 27 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı
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        ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, 30 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan İbrahim Öztürk, 27 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Bedava karpuz almak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, zaman zaman izdihama neden oldu.

        İlçede uzun yıllardır karpuz satışı yapan İbrahim Öztürk, karpuzları bu kez satmak yerine ilçe meydanında halka ücretsiz dağıttı. Kısa sürede meydanı dolduran vatandaşlar, TIR’ın etrafında yoğunluk oluşturdu. Dağıtılan 27 ton karpuz kısa sürede tükendi. Zaman zaman izdihamın yaşandığı dağıtımda karpuz alan vatandaşlar, Öztürk’e teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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