Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 13 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 18:55 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 13 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Çalışkanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Ahmet Kaya yönetimindeki 01 EUC 67 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cuma Carşak idaresindeki 63 S 0689 plakalı servis minibüsü bilinmeyen kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken, minibüs ise devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaraland...
        Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaraland...
        Şanlıurfa'da 27 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı
        Şanlıurfa'da 27 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı
        Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak
        Şanlıurfa'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı