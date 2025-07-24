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        İnşaat halindeki binada betön dökümü sırasında çökme; 7 işçi yaralı

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden inşaatta beton döküm sırasında meydana gelen çökme sonucu 7 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:05
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        İnşaat halindeki binada betön dökümü sırasında çökme; 7 işçi yaralı
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        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden inşaatta beton döküm sırasında meydana gelen çökme sonucu 7 işçi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta 1’inci katın beton dökümü sırasında çökme oldu. Bazı işçiler göçük altında kalırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan yaralı 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken; inşaat alanında güvenlik önlemleri artırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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