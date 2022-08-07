Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Haliliye ilçesi kırsalı Karaali Mahallesi yakınlarında geçen sulama kanalına serinlemek için giren Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir (20) akıntıya kapıldı.

Gençlerin kaybolması üzerine çevredekiler ihbarda bulundu.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler gençlerin bulunması için su altında ve su yüzeyinde arama çalışması başlattı.



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