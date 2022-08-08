Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 kişi aranıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 genci arama çalışmaları sürüyor.

Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için dün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin suya girdiği 10 kilometrelik alanda tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. Ekipler, su altında ve üstünde arama yapıyor.

Suda kaybolan gençlerden İsa'nın amcası Halil Topdemir, AA muhabirine, kayıp haberini dün gece aldıklarını söyledi.

Ekiplere desteğinden dolayı teşekkür eden Topdemir, aramalardan henüz bir sonuç çıkmadığını dile getirdi.

Şanlıurfa'da dün sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

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