Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke,15 tarihi obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu sanılan kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.