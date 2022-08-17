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2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti

AA

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak ve beraberindeki askeri heyet, Şanlıurfa Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Gürak, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile bir süre makamında görüştü.

Vali Ayhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gürak'a teşekkür etti.

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