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Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı

AA

Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti, Suruç ve Akçakale ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Siverek Şehitliği'nde düzenlenen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Topçu Üsteğmen Uğur Fahri Sönmez tarafından günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmanın ardından Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve beraberindekiler tebrikleri kabul etti.

Törene, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Tarkan Öztürk ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Akçakale

Akçakale'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kaymakam Oltan Bayraktar makamında tebrikleri kabil etti.

- Suruç

Suruç Atatürk Meydanı'ndaki tören, çelenk sunma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol üyelerinin vatandaşların bayramını tebrik etmesinin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, gazilerle bir araya geldi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Garnizon Komutan Yarbay Fatih Doğru, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Halfeti

Halfeti Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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