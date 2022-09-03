Haliliye Belediyesi başarılı judocuları ödüllendirdi

ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi, Afyonkarahisar'da düzenlenen minikler judo müsabakasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, müsabakada madalya alan 7 sporcuyla bir araya geldi.
Gençleri tebrik eden Canpolat, judoculara bisiklet hediye etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Canpolat, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.
Belediye bünyesinde spor alanında bir çok kursun düzenlendiğini dile getiren Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın sürekli yanındayız. Bu bağlamda sportif faaliyetlerle ilgili birçok branşta Haliliye ilçemizden, müsabakalardan birincilikle dönen sporcularımız, gençlerimiz yetişmeye başladı. Şuanda da judo ile ilgili kurslarımızda bize kayıtlı lisanslı öğrencilerimizden 7 gencimiz, çocuğumuz madalya alarak yanımıza geldiler, bizi mutlu ettiler." ifadelerini kullandı.