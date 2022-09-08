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Şanlıurfa'da GSB yurtlarına başvuruda bulunan tüm öğrenciler yerleştirildi

AA

Şanlıurfa'da GSB yurtlarına başvuruda bulunan tüm öğrenciler yerleştirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına başvuru yapan gençlerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından "Yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik." açıklamasında bulunduğu hatırlatıldı.

Şanlıurfa'nın 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 3 kız yurdu, 2 erkek yurdu ve 1 karma yurduyla toplamda 4 bin 778 kapasiteyle öğrencilere hizmet edeceği aktarılan açıklamada, kentte hiç bir öğrencinin konaklama sorunu yaşamayacağı vurgulandı.

GSB Yurtlarında kalmak için başvuran tüm üniversite öğrencilerinin yerleştirilerek bu yıl rekor kırıldığını aktarılan açıklamada, kentin üniversite öğrencilerini beklediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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