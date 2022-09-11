Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kentte 2 bin 949 okulda, 695 bin 989 öğrencin 26 bin 667 öğretmenle ders başı yapacağını bildiren Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"İnsanlığın bugüne dek geçirdiği süreçten ve yaşanan tarihi gelişmelerden çıkarabileceğimiz en büyük ders, tüm dünya milletleri için en önemli servetin sahip oldukları iyi yetişmiş insan kaynağı olduğudur. Bugünün devletlerine baktığımızda, gelişmişliklerinin sahip oldukları eğitim sistemindeki tüm unsurların kalitesi ile doğru orantılı olarak geliştiğine ya da azaldığına tanık oluyoruz. O halde eğitim; hem bireyin hem de ulusların gelişmesinin, kalkınmasının, refaha ermesinin tek anahtarıdır diyebiliriz. Tüm devletlerin bir adım daha ileriye varabilme yarışında katılımcı olduğu bu dönemde, teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Bu yarışta, ülkemizin ve milletimizin ön sıralarda yer alabilmesi, hem nicelik hem de nitelik olarak vizyon sahibi bireylerin yetişmesiyle mümkün olabilecektir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartma hedefleri doğrultusunda millet ve ülke olarak bizlerin ortak gayesi; hayat boyu eğitimi ve öğrenmeyi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, evrensel değerlerin yanında, kendine güvenen ve sorgulayan, ülkemizi geleceğe gururla taşıyacak nesiller yetiştirebilmektir."

Vali Ayhan, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlar getirmesini temenni etti.

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