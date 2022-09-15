Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de terör örgütü YPG/PKK adına silahlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu B.N, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli B.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.





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