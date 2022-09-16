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Sefertepe'de devam eden kazılar Neolitik Çağ araştırmalarına ışık tutacak

AA

Sefertepe'de devam eden kazılar Neolitik Çağ araştırmalarına ışık tutacak

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME/REŞİT DAĞ - Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Şanlıurfa İli Neolitik Çağ Araştırmaları Taştepeler" projesi çerçevesinde Sefertepe'de devam eden kazılar, Neolitik Çağ araştırmalarına ışık tutacak.

Şanlıurfa Müzesi başkanlığında, Viranşehir Kaymakamlığı destekleriyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan'ın bilimsel danışmanlığında geçen yıl başlayan Sefertepe kazıları devam ediyor.

Viranşehir ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Sefertepe'de alanında uzman 20 kişilik ekiple sürdürülen kazılarda, bir yapı kompleksi içerisinde farklı teknolojilere ait çok sayıda buluntu ile karşılaşıldı. Bölgede yürütülen çalışmaların Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin kültür tarihine ve turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

- 6 alanda kazı çalışmaları sürecek

Sefertepe Kazıları Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Güldoğan, AA muhabirine, geçen yıl başladıkları kazı çalışmalarının bu yıl 6 alanda sürdüğünü belirtti.

Sefertepe'nin Taştepeler projesinin en doğudaki noktası olduğunu dile getiren Güldoğan, "Taştepelerin şöyle önemli bir özelliği var. İki yıl öncesine baktığınızda Göbeklitepe Türkiye'de ve dünyada tek olarak kabul edilen bir arkeolojik alandı. Bu projelerle birlikte özellikle bilimsel anlamda Urfa bölgesinde batısından doğusuna çok sayıda yerleşim yerinin Göbeklitepe ile kardeş veya çağdaş diyebileceğimiz ya da ilişkili olduğu alanlar. Bu alanları korumamız acısında ilişkili yerlerin ortaya çıkması özellikle neolitik dönemin tekrar yeniden tartışması açısından önemli bir basamak olarak görüyoruz." dedi.

Kazılarda önemli bulgular elde ettiklerini aktaran Güldoğan, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalarda çok tanımlı bir mimari ve buluntu topluluğuyla özellikle çanak çömleksiz neolitik B tabakasına tarihlenen ve Göbeklitepe'nin 2. tabakasıyla çağdaş bir arkeolojik dolgu ile karşılaştık. Çok sayıda farklı teknik ve hammaddeden üretilmiş kaliteli bir boncuk buluntu topluluğu bulundu. Kazılarda bir yapı kompleksi içerisinde farklı teknolojilere ait çok sayıda buluntu ile karşılaşıldı. Yontma taş, sürtme taş, kemik alet endüstrisi, arkeozoolojik kalıntılar bulundu. Sefertepe'de ortaya çıkarılan hayvan betimlemeleri, Göbeklitepe ve Karahantepe'deki hayvan betimlemeleri ile benzerlik gösteriyor. Tespit edilen yapı kompleksinin izlerinin kuzey-güney, doğu-batı doğrultusunda devamını görüyoruz. Özellikle bu projelerle birlikte özellikle Urfa'nın batısından doğusuna çok sayıda yerleşim yerinin bulunmuş olması ve bunların bazılarında kazılara başlanmış olması bu yerlerin Göbeklitepe ile ilişkisi üzerine önemli sonuçlar ortaya koyacaktır."

- "Sefertepe'nin en az Göbeklitepe kadar değerli olacağına inanıyorum"

Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel de Sefertepe'deki kazıların Viranşehir halkını heyecanlandırdığını ifade etti.

Sefertepe'nin Göbeklitepe kadar bölge turizmine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Kaymakam Çengel, "Burada geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalara destek veriyoruz. Bölgemizde bulunan en eski yapıların başında Göbeklitepe geliyor. Göbeklitepe'nin turizm potansiyelini belli, son yıllarda kentimize yaptığı katkı da ortada. Sefertepe'nin en az Göbeklitepe kadar değerli olacağına inanıyorum. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Sefertepe'nin kültür tarihine ışık olacağını vurgulayan Çengel, "Sefertepe'nin turizm yolu üzerinde olması bizim için en önemli. Bir turizm destinasyonu oluşturarak ilçemize 20 kilometre uzaktaki alanın turizm potansiyelini de önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyorum. Bölgede yaptığımız kazı evi çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların en yakın zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. "diye konuştu.

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