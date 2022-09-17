Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Ohali Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullandığı kavgada İsa ile İsmail D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsa D'nin tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.