Şanlıurfa'da bebek ve çocuk sağlığı paneli düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce bebek ve çocuk sağlığı paneli düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen panelde, yeni doğan bebek ölümlerinin sebeplerinin tespiti ve çözümüne yönelik bilgi alış verişinde bulunuldu.



Panelde Prof. Dr. Serdar Cömert, yeni doğan ölümlerini önleme stratejileri konusunda bilgi verdi.

Panele zoom üzerinden katılan Bilim Kurulu üyesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Ateş Kara yeni doğan ve çocuklarda akılcı antibiyotik kullanımı konusunda sunum gerçekleştirdi.

Panelin ardından Prof. Dr. Gülüm, yaptığı açıklamada gerçekleştirdikleri panelin amacının bebek ölümleri önlemek olduğunu belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Gülüm, "Toplantımızda hepimizin ortak amacı bebek ölümlerinin önüne geçebilmektir. Hekimler arasındaki organizasyon ve iletişimin artırılmasıyla birlikte bebek ölümlerinde çok daha iyi noktaya gelineceğini arzu ediyoruz. Toplantıya il dışından katılan hocalarımıza ve zoom üzerinden sunum gerçekleştiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ateş Kara hocamıza, doktorlarımıza ve sağlık idarecilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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