Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma eğitimi verildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Yeni doğan Canlandırma Eğitimini" tamamlayan sağlık personellerine sertifikaları verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonlarında, düzenlenen eğitime kentteki sağlık kurumlarından görevli 60 personel katıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, törende yaptığı konuşmada yeni doğan canlandırma eğitiminin bebek ölümlerini azaltma adına ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Eğitimin başarılı geçtiğini belirten Gülüm, "Yeni doğan restorasyon programı Sağlık Bakanlığının en düzenli eğitim programıdır. Yeni doğan-Canlandırma-Eğitimi üç anlamlı kelime ancak üçü bir arada daha çok anlamlı oluyor. Verilen eğitimi bizim bebek ölümleri ile mücadelemizde bebek ölümleri azaltma adına ciddi katkılar sunacaktır. Bu programlara katılım sağlamak bebek ölümleri açısından daha anlamlı kılacaktır. Her dokunduğumuz çocukla hukukumuz başlıyor, onlara olabildiğince yardımcı olmak zorundayız. Türkiye'nin değişik ve güzide üniversitelerinden hocalarımızın aramızda olması programı ayrı bir kalite katıyor. Katılan tüm hocaların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eğitim komite Başkanı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. İlker Günay da yürütülen eğitim çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sertifikaları verildi.

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