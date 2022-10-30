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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa şampiyonu Rabia'nın gözü dünya şampiyonluğunda

AA

Avrupa şampiyonu Rabia'nın gözü dünya şampiyonluğunda

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Yunanistan'ın Kozani kentinde 20-23 Ekim'de düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ümitler kategorisi 57 kiloda altın madalya kazanan 16 yaşındaki Rabia Demir, yeni başarılar elde edebilmek için çalışmalarına ara vermeden başladı.

Şanlıurfa'da 7 yıl önce bir arkadaşından etkilenerek kuraş ve judo sporuna merak duyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye sporcusu Rabia Demir, hocaları nezaretinde yaptığı çalışmaların ardından katıldığı Türkiye şampiyonalarında 20 madalya kazanmayı başardı.

Hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirleyen Demir, geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın Kozani kentinde düzenlenen şampiyonada Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ümitler kategorisinde altın madalya aldı.


- "İstiklal Marşı'nı okutmak ayrı bir gurur"

Rabia Demir, AA muhabirine, yaptığı çalışmaların karşılığını aldıkça, başarılı oldukça daha da çok çalışma isteğinin geldiğini anlattı.

Ailesinin ve hocalarının desteğinin başarısında önemli olduğunu aktaran Demir, şöyle konuştu:

"İstiklal Marşı'nı okutmak ayrı bir gurur, insan çok mutlu oluyor. Şampiyonaya çok sıkı bir şekilde hazırlandım. Şampiyonaya giderken herkes çalışmalarının karşılığını almak ister. Ben kendimi bu şampiyonaya mental olarak da hazırlamıştım ve şampiyon olacağıma inanmıştım. Gittim ve Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı okuttum, madalyayı almak çok ayrı bir duygu. Şimdi ara vermeden 3 ay sonra düzenlenecek Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmak ve sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. İnşallah çalışıp emeklerimin karşılığını alacağım. Benim gibi tüm kızlar bu sporu yapabilir çünkü belediyemizin bu konuda birçok imkanı var. Kendilerine inansınlar ve dışarıdan gelecek eleştirilere bakmasınlar. Şampiyon olunca çok mutlu oldum, bu mutluluğu yaşayınca insan daha çok çalışmak ve daha iyisi olsun istiyor."

Demir, şampiyonada desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile tüm ilgililere, her zaman yanında olan babası, ailesi ve antrenörüne de teşekkür etti.


- "Rabia yetenekli ve kabiliyetli bir sporcu"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo ve Kuraş Antrenörü Ahmet Şeyhanlı ise belediye bünyesinde 100 kız, 200 de erkek sporcularının olduğunu söyledi.

Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil edebilmek için mücadele ettiklerini dile getiren Şeyhanlı, şunları kaydetti:

"Rabia, 10 aydır sıkı bir şekilde bu şampiyonaya hazırlandı. Çok çalıştık ve kızımız Avrupa şampiyonu oldu. Rabia yetenekli ve kabiliyetli bir sporcumuz. Önümüzde Ümitler Türkiye Şampiyonası var hedefimiz burada başarılı olmak. Yaşı daha genç inşallah hedeflerine ulaşacak diye ümit ediyoruz. Sporcunun çalışmalarının dışında başarılı olmayı istemesi lazım. Kızımız da bu şampiyonluğu istedi ve başarılı oldu. Rabia Avrupa şampiyonu olduğu an duygularımız üst seviyelere çıktı, İstiklal Marşı'nın okutulması ve bayrağın dalgalandırılması tabii çok güzel bir duygu."

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