Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 480 gram skunk ve 63 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca ekiplerce ilçe genelinde 353 kişinin sorgulaması yapıldı, 72 araç kontrol edildi, 3 yoklama kaçağı hakkında ise işlem yapıldı.

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