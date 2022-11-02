Şanlıurfa'da 2 kardeşin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan ve 2 kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında önceki gün akşam çıkan ve M.A. (43) ile kardeşi C.A'nın (31) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin H.K'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve çelik yelek giydirilen M.A. (46), M.D. (37) ve H.K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Önceki gün çıkan silahlı kavgada M.A. ve kardeşi C.A. ağır yaralanmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A. ile M.D'yi Şıh Maksut Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalamıştı.

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