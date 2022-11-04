Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 16 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleriyle mücadele kapsamında Şanlıurfa, Adana ve Sakarya'da operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı düzenlenen baskında, 16 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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