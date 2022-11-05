AK Parti Şanlıurfa teşkilatına "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim verildi

ŞANLIURFA (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2023 seçimlerinin Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyeceğini belirtti.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Eğitimi, Şanlıurfa'da başladı.

Milli Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Aydın, 2023 yılında yapılacak seçimin önemine değindi.

Aydın, bütün siyasilerin geçmişten bu yana yaklaşan seçimleri önemli olarak gösterdiklerini ama bu dönemin diğer seçimlerden farklı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Klasik bir söylemdir her seferinde konuşmacılar çıktığında 'bu seçim gibi önemlisi yok', 'bu seçim en önemlisi' derler. Hepimiz dedik zamanında, yıllardır bu işleri de yapıyoruz ama gerçekten bu seçim bambaşka bir seçim. Bu seçimin kodları çok farklı, bu seçim şunu iddia ediyorum sadece 5 yıllığına yöneticilerimizi, idarecilerimizi seçeceğimiz bir seçim değil. Evet görünürde 5 yıl ama Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyecek olan bir seçim. Nasıl başlarsa öyle gider, işte 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz ya bu 5 yıllık süreç aslında önümüzdeki yüzyıldaki hedeflerimizi ortaya koyduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın mottosuyla deklare ettiği 'Türkiye Yüzyılı' olarak ifade ettiği yeni yüzyılın kodlarını belirleyecek."

Konuşmasında Türkiye'nin yakın siyasi tarihinden örnekler veren Aydın, ülkenin bugünlere gelene kadar çok sıkıntı ve badireler atlattığını ifade etti.

- "Belli ki ipi dışarıda bu masanın"

Aydın, konuşmasında 6'lı masaya da değinerek, şunları kaydetti:

"Rahmetli Necip Fazıl üstat ne diyordu: 'Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı bile düşürmeye razı olur.' Bizdeki muhalefet anlayışı maalesef bu. 6'lı masayı biliyorsunuz, Amerika'da hamburger yemeye gitti, şimdi İngiltere'de 5 çayı mı içti ne yaptı bilmiyorum artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kiminle nasıl, ne şekilde, kimin eli kimin cebinde çok iyi görüyorsunuz. Şimdi diyorlar ki '6'lı masa niye adayını belirlemiyor?' Arkadaşlar adayı belirleyecek olan 6'lı masa değil ki. O 6'lı masanın kuruluşunun iradesi kimse, o 6'lı masayı kim kurdurduysa adayı da o belirleyecek, o uzaktaki belirleyecek. Biden 'Türkiye'de Tayyip Erdoğan'dan, iktidardan kurtulmanın yolu muhalefeti güçlendirmekte ve dolayısıyla muhalefeti birleştirmekten geçer.' dememiş miydi? Demişti. O plan işliyor mu? İşliyor. Yoksa o masadakilerin bir araya gelme şansı yok, işin olağan akışına aykırı, akla, mantığa... Yani İYİ Parti ile HDP bir araya mı gelecek, seçmeni tenzih ediyorum. Saadet yönetimiyle CHP'nin bir araya gelmesi mümkün mü, hiç düşündünüz mü? Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl kim bunları bir araya getirdi? Hangi amaçlar doğrultusunda bir araya getirdi. Belli ki ipi dışarıda bu masanın."

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise 2023 seçimlerine giderken yapılan eğitimlerin çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Eğitimler kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, Gazeteci-Yazar Kurtuluş Tayiz, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak sunum yaptı.

Program sonunda katılımcılara AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı tarafından günün anısına plaket verildi.

Etkinliğe, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Mehmet Ali Cevheri ile çok sayıda partili katıldı.

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