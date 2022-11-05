AK Parti Şanlıurfa teşkilatına "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Şanlıurfa teşkilatına "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim verildi

AA

AK Parti Şanlıurfa teşkilatına "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim verildi

ŞANLIURFA (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2023 seçimlerinin Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyeceğini belirtti.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Eğitimi, Şanlıurfa'da başladı.

Milli Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Aydın, 2023 yılında yapılacak seçimin önemine değindi.

Aydın, bütün siyasilerin geçmişten bu yana yaklaşan seçimleri önemli olarak gösterdiklerini ama bu dönemin diğer seçimlerden farklı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Klasik bir söylemdir her seferinde konuşmacılar çıktığında 'bu seçim gibi önemlisi yok', 'bu seçim en önemlisi' derler. Hepimiz dedik zamanında, yıllardır bu işleri de yapıyoruz ama gerçekten bu seçim bambaşka bir seçim. Bu seçimin kodları çok farklı, bu seçim şunu iddia ediyorum sadece 5 yıllığına yöneticilerimizi, idarecilerimizi seçeceğimiz bir seçim değil. Evet görünürde 5 yıl ama Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyecek olan bir seçim. Nasıl başlarsa öyle gider, işte 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz ya bu 5 yıllık süreç aslında önümüzdeki yüzyıldaki hedeflerimizi ortaya koyduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın mottosuyla deklare ettiği 'Türkiye Yüzyılı' olarak ifade ettiği yeni yüzyılın kodlarını belirleyecek."

Konuşmasında Türkiye'nin yakın siyasi tarihinden örnekler veren Aydın, ülkenin bugünlere gelene kadar çok sıkıntı ve badireler atlattığını ifade etti.

- "Belli ki ipi dışarıda bu masanın"

Aydın, konuşmasında 6'lı masaya da değinerek, şunları kaydetti:

"Rahmetli Necip Fazıl üstat ne diyordu: 'Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı bile düşürmeye razı olur.' Bizdeki muhalefet anlayışı maalesef bu. 6'lı masayı biliyorsunuz, Amerika'da hamburger yemeye gitti, şimdi İngiltere'de 5 çayı mı içti ne yaptı bilmiyorum artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kiminle nasıl, ne şekilde, kimin eli kimin cebinde çok iyi görüyorsunuz. Şimdi diyorlar ki '6'lı masa niye adayını belirlemiyor?' Arkadaşlar adayı belirleyecek olan 6'lı masa değil ki. O 6'lı masanın kuruluşunun iradesi kimse, o 6'lı masayı kim kurdurduysa adayı da o belirleyecek, o uzaktaki belirleyecek. Biden 'Türkiye'de Tayyip Erdoğan'dan, iktidardan kurtulmanın yolu muhalefeti güçlendirmekte ve dolayısıyla muhalefeti birleştirmekten geçer.' dememiş miydi? Demişti. O plan işliyor mu? İşliyor. Yoksa o masadakilerin bir araya gelme şansı yok, işin olağan akışına aykırı, akla, mantığa... Yani İYİ Parti ile HDP bir araya mı gelecek, seçmeni tenzih ediyorum. Saadet yönetimiyle CHP'nin bir araya gelmesi mümkün mü, hiç düşündünüz mü? Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl kim bunları bir araya getirdi? Hangi amaçlar doğrultusunda bir araya getirdi. Belli ki ipi dışarıda bu masanın."

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ise 2023 seçimlerine giderken yapılan eğitimlerin çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Eğitimler kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, Gazeteci-Yazar Kurtuluş Tayiz, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak sunum yaptı.

Program sonunda katılımcılara AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı tarafından günün anısına plaket verildi.

Etkinliğe, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal ve Mehmet Ali Cevheri ile çok sayıda partili katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7 yaşındaki Suriyeli Yunus'a otomobilin çarpma anı kamerada 
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Suriyeli Yunus'a otomobilin çarpma anı ...
Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Melisa da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Melisa da ...
(Görüntülü) JANDARMA ALICI GİBİ DAVRANIP, 2 TARİHİ ESER KAÇAKÇISINI YAKALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) JANDARMA ALICI GİBİ DAVRANIP, 2 TARİHİ ...
Jandarma alıcı gibi davranıp, 2 tarihi eser kaçakçısını yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma alıcı gibi davranıp, 2 tarihi eser ...
Şanlıurfa'da tarihi heykelleri satmaya çalışan 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tarihi heykelleri satmaya çalışan 2 ...
(Görüntülü) ŞANLIURFA&#039;DA TIR&#039;LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN TAVANI YIRTILDI, MOTORU KOPTU 2 ÖLÜ, 1 YARALI (EK GÖRÜNTÜ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞANLIURFA'DA TIR'LA ÇARPIŞAN ...
(Görüntülü) ŞANLIURFA&#039;DA TIR&#039;LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN TAVANI YIRTILDI, MOTORU KOPTU 2 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞANLIURFA'DA TIR'LA ÇARPIŞAN ...
Şanlıurfa'da TIR'la çarpışan otomobilin tavanı yırtıldı, motoru koptu: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da TIR'la çarpışan otomobilin tavanı ...
Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, ...
Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli ...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
YEREL HABERLER Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Şanlıurfa'da ...
(Görüntülü) DAVUTOĞLU KUR KORUMALI TARIM YAPACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DAVUTOĞLU KUR KORUMALI TARIM YAPACAĞIZ
Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerindeki vatandaşlara acil yardım eğitimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerindeki vatandaşlara ...
Davutoğlu: Kur korumalı tarım yapacağız
YEREL HABERLER Davutoğlu: Kur korumalı tarım yapacağız
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 16 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 16 zanlı ...
Şanlıurfa'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan eğitim ve uyuşturucuyla mücadele vurgusu:
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan eğitim ve uyuşturucuyla ...
(Görüntülü)ŞANLIURFA&#039;DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞANLIURFA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 ...
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi ...
Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden vatandaşlara sahte "UrfaKart.net" uyarısı
YEREL HABERLER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden vatandaşlara sahte "UrfaKart. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.