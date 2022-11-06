Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Türker (26) yönetimindeki 63 KT 765 plakalı otomobil, Haliliye ilçesinin Sırrın Mahallesi yakınlarında Halil Çelik (34) idaresindeki 47 HL 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra araçlardaki Emin (28) ve Funda Türker (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol otomobillerin çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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