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Şanlıurfalı amatör fotoğrafçılar sonbaharı fotoğrafladı

AA

Şanlıurfalı amatör fotoğrafçılar sonbaharı fotoğrafladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden bir grup amatör fotoğrafçı, sonbahar renklerinin hakim olduğu Sinek Çayı'nda en iyi kareyi yakalamak için çaba harcadı.

Siverek Halk Eğitim Merkezi temel fotoğrafçılık kursiyerleri, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı'nda güz renklerini fotoğrafladı.

Her mevsim farklı güzellikleriyle öne çıkan çay, sonbaharda ziyaretçilerine sunduğu renk cümbüşüyle doğaseverleri ağırlıyor.

Bölgeye giden fotoğrafseverler, en iyi kareyi elde edebilmek için mücadele etti. Modellik yapan eğitmenler eşliğinde fotoğraf çekme tekniklerini öğrenen kursiyerler, doğanın sunduğu güzel manzarayla şehir stresinden uzaklaşma fırsatı yakaladı.

Temel fotoğrafçılık kursu eğitmeni Abdullah Lale, AA muhabirine, bir aylık teorik eğitimin ardından sahada çekim teknikleri uyguladıklarını söyledi.

Sinek Çayı'ndaki sonbahar renklerini yansıtmak istediklerini belirten Lale, "Kursiyer arkadaşlarımızla beraber sonbaharın renklerini fotoğraflamak, renk coşkusunu yansıtabilmek adına çekime çıktık. Sabah saatlerinde geldik ve gün batana kadar renk cümbüşünü fotoğraflamaya devam edeceğiz. Güzel bir çekim oldu." diye konuştu.

Farklı teknikler kullandıklarını anlatan kursiyer Bilge Demir ise "Sinek Çayı görülmesi gereken nadir alanlar arasında yer alıyor. Kursiyer arkadaşlarımızla sonbahar temalı fotoğraflar çekmek için geldik. Çok güzel bir renk cümbüşü var ve fotoğraflarımızda bu avantajı kullandık. Burası çok güzel bir yer." dedi.

Ömer Solum da bölgenin fotoğraf çekmek için uygun bir yer olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Uygulamalı fotoğrafçılık dersi için çekim imkanı bulduk. Sinek Çayı'nın bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum, geldiğimde çok şaşırdım. Ağaç yapraklarının yeşilden kahverengiye geçişini görebilmek çok güzeldi. Sonbaharın renklerini Sinek Çayı'nda daha iyi fotoğraflayabileceğimizi fark ettik ve ondan dolayı buraya geldik."

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