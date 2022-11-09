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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da kaybolan çocuk jandarma ekiplerince bulundu

AA

Şanlıurfa'da kaybolan çocuk jandarma ekiplerince bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu jandarma ekiplerince bulundu.

Överler Mahallesi'nde yaşayan Y.P'nin ailesi, çocuklarından haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince bölgede dron destekli arama çalışması başlatıldı. Çalışma sonucu evinin yaklaşık 4 kilometre uzaklığındaki tarlada bulunan Y.P, ailesine teslim edildi.

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