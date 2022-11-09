Şanlıurfa'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik Karaköprü ilçesinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla M.H. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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