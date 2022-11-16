Harran Üniversitesi çiftlik hayvanlarının genetik değerlendirmesi için yazılım geliştirdi

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi tarafından, çiftlik hayvanlarının genetik değerlendirmesini yapabilen bilgisayar yazılımı geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, HRÜ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğünce desteklenen proje kapsamında Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Yazgan'ın yürütücülüğünde hazırlanan yazılıma "BUGA" adı verildi.

Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında yaklaşık 5 yıllık çalışma sonucunda geliştirilen yazılım, özellikle koyun, keçi ve sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerde verim, soy kütüğü ve çevre faktörlerine ilişkin kayıtları kullanarak verileri hazırlayabiliyor.

Yazılım, sahip olduğu gelişmiş algoritması sayesinde verileri işleyip en nitelikli hayvanları seçebilme ve çevre faktörlerinden kaynaklanan hataları tespit edebilme özelliği sayesinde, işletme bazlı verim artışı için oldukça önemli bir araç olma niteliği taşıyor.

Ortalama bilgisayar kullanma becerisi olan herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilen ve dili Türkçe olan yazılımın sahada etkin şekilde kullanılması bekleniyor.

- Üstün nitelikli damızlık hayvan seçimini sağlayacak

Doç. Dr. Kemal Yazgan, Türkiye'de hayvancılıkta en büyük sorunlardan birinin üstün nitelikli damızlık seçimi ve üretimi olduğunu belirterek yapılan çalışmayla önemli bir soruna çözüm bulunmasının amaçlandığını ifade etti.

Yazgan, şunları kaydetti:

"İşletme kayıtlarını kullanarak genetik olarak üstün bireyleri tespit edip hangi hayvanların çiftleştirildiğinde verimin ne kadar artabileceğini hesaplayıp bize çıktı olarak verebiliyor. Sistemimiz sayesinde daha az yem girdisi ile daha yüksek verim artışı sağlanabiliyor. Ülkemizde TİGEM ve TAGEM gibi kuruluşlarda devlet eli ile yürütülen, bunun haricinde üreticilerimiz tarafından 60 ilde 23 koyun ile 8 farklı keçi ırkında ve toplamda 1,5 milyona yakın hayvanla icra edilen hayvan ıslahı projelerinde kullanıldığı takdirde üstün damızlık değeri taşıyan hayvan üretiminde daha hızlı ve kesin sonuç alınabilecek. Projemizin özel sektöre de katkısı çok büyük olacaktır."



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