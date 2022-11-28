Haliliye Belediyesi filosuna katılan 183 araç törenle hizmete girdi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan, aralarında iş makinesi, temizlik aracı, traktör ve otobüsün de bulundu 183 araç törenle hizmete alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekli yatırımıyla alınan 183 araç için Belediyenin Makine İkmal Şefliği'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, araç ve iş makinelerinin ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Haliliye'nin kentin en büyük merkez ilçesi olduğunu ve göreve geldiği ilk günden bu yana hummalı bir şekilde çalıştıklarını aktaran Canpolat, şunları kaydetti:

"Bizler Haliliye'yi geleceğe taşımak, emin adımlarla yürümek adına 2022 Ocak ayı içerisinde dünyada da yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu Haliliye Belediyemizi geleceğe kendi mülk araçlarımızla taşımak gayreti içerisine düştük. Buradan meclis üyelerimize, belediye personellerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Köklü bir yatırım yapalım Haliliye Belediyesinde artık kiralık araç kalmasın dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik şiarını kendimize şiar ve vizyon ederek, üreten belediye sloganıyla, sahada kendi iş makinemiz, kendi araçlarımız olsun gayretinin içerisine düştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Aralık'taki büyük mitingi sonrası 183 olan aracımız, geçmişteki araçlarla birlikte 294 sayısıyla Haliliye'ye yakışır bir halde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bizler geleceğe umutla bakıyoruz, güvenle yürüyoruz. İlklerin ve yeniliğin belediyesi sloganımız olan hep iyisi, en iyisi sloganıyla yolumuza devam ediyoruz."

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise belediyelerin mülklerindeki araçların önemli olduğunu belirterek, Başkan Canpolat'ı tebrik etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da yeni araçların hayırlı olmasını dileyerek, yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Canpolat'ı tebrik etti.

Konuşmaların ardından, araçların anahtarları personele dağıtıldı.

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