Şanlıurfa'da "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" etginliği düzenlendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi tarafında Kasım, "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen programda Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, akciğer kanserinden korunmak için yapılacakları anlattı.

Akciğer kanserinde en iyi tedavinin hastalıktan korunmak olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Akciğer kanseri dünya çapında ve ülkemizde kanserden ölümlerde ilk sırada yer almaktadır. Bu konuya dikkat çekmek adına; Kasım ayı tüm dünyada 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' ve 17 Kasım da 'Akciğer Kanseri Farkındalık Günü' olarak kabul edilmiştir. Ülkemiz, erkeklerde yüz bin kişide 41,7 oranı ile dünyada akciğer kanserinin en sık saptandığı ülkelerden biridir ve bunun en önemli nedeni sigara, nargile gibi tütün ve tütün ürünleridir. İkinci dünya savaşıyla beraber savaşan askerlere verilen sigara ile akciğer kanseri sıklığında artış olmuştur. Hava kirliliği yine akciğer kanseri etyolojisinde görülen ve günümüzde çokça adından bahsettirmektedir. Ülkemizde yıllık yaklaşık 35 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulmaktadır."

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da sigara veya benzeri keyfiyet verici hiçbir maddenin kişinin sağlığından önemli olmadığını ve bir an önce uzak durulması gerektiğinin vurguladı.

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