Şanlıurfa'da 96 bin öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında gelen Şanlıurfa'da, taşımalı, okul öncesi ve pansiyonlu okullarda kalan 96 bin 285 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması için başlatılan çalışmalar kapsamında, 10 ilçedeki mesleki ve teknik anadolu liselerinin yiyecek içecek hizmetleri öğrencileri ile öğretmenevlerindeki kazanlar eğitim gören 96 bin 285 öğrenci için kaynatılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AA muhabirine, Bakanlık tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl ilk kez okul öncesi eğitim alan öğrencilere ücretsiz yemek verdiklerini belirtti.



Kurt, şöyle konuştu:



"Şu anda 10 ilçemizde 30 okulda 4 bin 972 okul öncesi öğrencimize ücretsiz yemek verilmeye başlandı. Bunun dışında 76 bin 313 taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencimize ücretsiz yemek veriliyor. Özel eğitim öğrencilerimiz var bunun dışında yaklaşık 894 özel eğitim öğrencimiz de yine ücretsiz öğlen yemeği içerisine dahil ediliyor. Bir de pansiyonlu okullarımız var bunların içerisinde de yaklaşık 14 bin öğrencimiz yemek yiyor. Bunlar tabi bizim kendi mutfaklarımızda hazırlanıyor. Her ilçemizde şu anda gördüğümüz standartlarımıza uygun mutfaklarımız var, mutfaklarımızda meslek liselerimiz ve öğretmenevlerimizin kanallarıyla sıcak yemekleri pişiriliyor ve okullara dağıtılıyor. Ülkemizin genelinde yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrenci ücretsiz yemek yiyor, bizim de ilimiz açımızdan 96 bin 285 öğrenci ücretsiz yemekten faydalanabiliyor."

Yemeklerin her gün gıda öğretmenleri veya gıda mühendislerinin kontrolünden geçtiğini anlatan Kurt, kalori değerlerinin hesaplanarak menülerin oluşturulduğunu söyledi.

Kurt, yemek üretimi sürecinde ve sonrasında sürekli olarak kontrollerini sürdürdüklerini anlatarak, "Günlük numuneler de alınıyor, hem kalori miktarı açısından hem de yemeğin öğrencilerin sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve ölçülerde olması açısından günlük yemek numuneleri 24 saat süreyle saklanıyor ve kontrol ediliyor. Şu ana kadar da ilimizde hiç bir şekilde gıda zehirlenmesi konusunda bir şey yaşanmadı. Bu açıdan okul müdürlerimize ve gıda mühendislerimize şükranlarımızı da arz ediyorum." dedi.

- "Yaptığımız yemekleri arkadaşlarımızın yemesi bizi gayet mutlu ediyor"

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek sağlanması çalışmalarına, Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri de destek veriyor.

Öğrencilerden Bünyamin Tekbalık, okulda derslerinin yanısıra uygulamalı atölyelerde kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını belirterek "Burada atölyemiz var arkadaşlarımıza yemekler yapıyoruz ,hem kendimiz yiyoruz hem de diğer okullara dağıtıyoruz. Bizim yaptığımız yemekleri arkadaşlarımızın yemesi bizi gayet mutlu ediyor, bundan gurur da duyuyoruz. İnşallah ileride daha güzel bir aşçı oluruz." dedi.

Öğrencilerden Ahmet Bekar ise yiyecek içecek hizmetleri bölümünü çok sevdiğini anlatarak, yaptıkları yemekleri arkadaşlarının yemesinin kendisini sevindirdiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Arkadaşlarının hazırladığı yemeklerden yiyen 10. sınıf öğrencisi Abdulkadir Duymaz da, yemekleri çok beğendiğini ifade ederek, "Okulumuzun yaptığı yemeklerden memnunuz, arkadaşlarımız kendi elleriyle gayet güzel yapıyor. Her gün yemek hizmeti veriyorlar." dedi.



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