Şanlıurfa'da denetimlerde ele geçirilen 22 ton çürümüş soğan imha edildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bulunan 22 ton çürümüş soğan imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sebze ve Meyve Hali'nde, bir komisyoncuda bulunan kuru soğanların bozuk olduğunu fark etti.

Piyasaya sürülmek üzere Niğde'den Şanlıurfa'ya getirildiği belirlenen çürümüş soğanlara el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

22 ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi.





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