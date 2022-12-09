Şanlıurfa'da sahte ayakkabı ve giysi satan 5 iş yerine idari işlem yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da ünlü markalara ait ayakkabı ve giysi satan 5 işletmeye işlem yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı çarşılarda ünlü markalara ait sahte ayakkabı ve giysi satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Haşimiye, Yıldız Meydanı ile çarşılar bölgesindeki ayakkabı satan bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 212 sahte ürüne el koyan ekipler, 5 iş yeri hakkında da idari işlem yaptı.



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