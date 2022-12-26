Şanlıurfa'da 1 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 6 ay önce 1 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Haziran’da H.D'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamına 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, cinayetin zanlıları oldukları iddiasıyla N.A. ve A.A’yı Ambartepe Mahallesi'nde saklandıkları adreslerde yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 otomatik av tüfeği, 2 av tüfeği ve 5 tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Cinayete ilişkin daha önce de M.A. tutuklanmıştı.