Şanlıurfa'da 1 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 6 ay önce 1 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Haziran’da H.D'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamına 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, cinayetin zanlıları oldukları iddiasıyla N.A. ve A.A’yı Ambartepe Mahallesi'nde saklandıkları adreslerde yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 otomatik av tüfeği, 2 av tüfeği ve 5 tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cinayete ilişkin daha önce de M.A. tutuklanmıştı.

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