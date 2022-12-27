Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.







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