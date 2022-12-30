Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini bisiklet şovlarıyla tanıtıyor

ŞANLIURFA - RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin önemli lezzet duraklarından Şanlıurfa'da profesyonel bisikletçi Mustafa Özcan, bisikletiyle seyir halindeyken yaptığı ciğer mangal ve çiğ köfte şovlarıyla tanıttığı kentin yöresel lezzetlerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor.

Göbeklitepe Bisiklet Kulübü Başkan Yardımcısı 26 yaşındaki Mustafa Özcan, gönüllü olarak kent kırsalındaki okullarda eğitim gören çocuklara bisiklet gösterileri düzenleyip, sürüş eğitimi veriyor.

Özcan, ciğer kebabından çiğ köfteye varıncaya kadar kentin lezzetlerini bisiklet üzerinde tanıtıyor.

Bir yandan bisikletini ayakta süren Özcan, bir yandan da hazırladığı kente özgü lezzetli yemeklerin, seyir halindeyken sunumunu yapıyor.



Özcan'ın, yöresel müzikler eşliğinde çekip sosyal medyaya yüklediği videolar beğeni topluyor.



- "Milyonlarca kez izleniyor"

Mustafa Özcan, AA muhabirine, küçüklüğünden beri bisiklet tutkunu olduğunu, kendisini bisiklet üzerinde çok iyi hissettiğini söyledi.

İki teker üstünde seyir halindeyken ciğer, çiğ köfte ve farklı yöresel lezzetleri tanıtan videolar çektiklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Milyonlarca kez izleniyor çok beğeni alıyoruz. Çok güzel tepkiler aldık. Arkadaşlarla beraber bunu sürdürmeyi düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Profesyonel bir şekilde bu sporu yaptığım için fazla sıkıntıya girmiyoruz. Ama baya bir zaman ve emeğimizi de alıyor. Ciğer videomuz 3, çiğ köfte videomuz 5 milyon kez izlendi."



Videolarda hazırlanan lezzetli yemekleri tüketenlerden 95 kilo ağırlığındaki Mehmet Çoban, arkadaşlarına çekimler esnasında yardımcı olduğunu dile getirdi.

Çekimlerin keyifli geçtiğini anlatan Çoban, "Çekimlere yaptığım yemeği kendim yemek şartıyla katılıyorum. Böyle yapılan yemekler daha lezzetli ve keyifli oluyor. Çekimlerin tekrarlanması benim açımdan daha iyi oluyor. En azından daha çok yiyebiliyorum." diye konuştu.





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