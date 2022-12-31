Şanlıurfa'da köy yaşam merkezleri kadınların hayatını değiştirdi

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ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa'da 20 yerleşim bölgesinde eski okul binalarının tadilatı yapılarak açılan köy yaşam merkezleri, kırsal alanlarda yaşayan kadınların adeta "ikinci evi" oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı proje kapsamında il genelinde kullanılmayan köy okulu binaları, farklı alanda hizmet veren atölyeler, eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.

Bu kapsamda kentte vatandaşların talebi doğrultusunda tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanında kursların düzenlendiği 20 merkez hizmet veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği "Köy Yaşam Merkezi Projesi" kapsamında kullanılmayan köy okullarının tadilatının yapıldığını anlattı.

Buraların yaşam merkezine dönüştürüldüğünü ve kırsal bölgelerde yaşayanlara yönelik çeşitli kursların düzenlendiğini dile getiren Kurt, merkezlerin sayısını artırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini ifade etti.

- Kadınlar hem meslek öğreniyor hem sosyalleşiyor

Yaşam merkezlerinde kadınlara yönelik çok farklı kurslar düzenlediklerini belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Biçki dikiş, tasarım, el sanatları, okuma yazma, hayvancılık gibi çok farklı kurslar veriyoruz. Hamurkesen Mahallesi'nde halı kursu düzenledik. Burada kadınlarımız halı dokumayı öğreniyor ve aile ekonomilerine destek sağlayabiliyor. Bunun yanında Salkım Mahallesi'nde okuma-yazma kursumuz ve Kur'an-ı Kerim kursumuz devam ediyor. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hangi yörede hangi kursun düzenleneceği gelen talep ve ihtiyaç doğrultusunda belirleniyor. Şu anda tarım alanında da kurslarımızı açtık. Fidan ekimi veya sürü yönetimi gibi kurslarımız var. Kurslara kadınlarımızın ilgilisi daha yoğun oluyor. Kurslarda yüzlerce kadın kursiyerimizin eğitimleri devam ediyor. Köylerde hizmet veren yaşam merkezleri kadınların hayatlarını değiştiriyor. Kurslarda edindikleri meslekle ve kazandıklarıyla hayatları değişiyor ve sosyalleşiyorlar."

- "Kazandığım ücretle çeyizimi tamamlıyorum"

Hamurkesen Mahallesi'ndeki Köy Yaşam Merkezi'nde görevli usta öğretici Fatma Erturan, kurslar sayesinde köy kadınlarının sosyal hayatının değiştiğini söyledi.

Genç kızların meslek öğrenmesinin yanında harçlıklarını da kazandığını belirten Erturan, şunları anlattı:



"Halı kursumuzda 15 kızımız eğitim alıyor. Çoğu halı dokumayı öğrendi. Ailelerine de destek oluyorlar. Bunun yanında çeyizlerini tamamlıyorlar. Bu tür kursların devamını istiyoruz. Kadınlar burada çeşitli aktivitelere katılıyor. Birlikte geziler, eğlenceler düzenliyoruz. Çünkü bu tür etkinlikler köy yerinde çok fazla olmuyor. Burada kızlarımız gönül rahatlığıyla çalışıp hem meslek ediniyor hem de para kazanıyor."

Kursiyer Hilal Çakır da mahallelerinde açılan yaşam merkezi ile hayatlarının değiştiğini dile getirerek, "Burada sabah erken gelip çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla hep birlikte bir şeyler yapıyoruz. Meslek öğrenmenin yanında para da kazanıyorum. Kazandığım ücretle çeyizimi tamamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Merve Çelik ise yaklaşık bir yıl önce kursa başladığını, meslek sahibi olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

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