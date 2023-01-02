Şanlıurfa'da üzerinde tarihi parayla yakalanan şüpheli tutuklandı

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​​​​​​​ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tabanca, 2 tarihi madeni para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mevlana Mahallesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine bir vatandaş durduruldu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tabanca ile 2 tarihi madeni para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

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