Şanlıurfa'da bağırsağı felçli bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "kalın bağırsak felci" geçirdiği tespit edilen 3 aylık bebek, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, ailesi tarafından karın şişkinliği, gaz çıkartmakta zorlanma şikayetiyle hastaneye getirilen 3 aylık Halil Urfalı'nın yapılan tetkiklerinde Hirschsprung hastalığı tanısı konuldu. 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Osman Hakan Kocaman tarafından ameliyata edilen bebek, karnı açılmadan bağırsağın felçli bölümü alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Kocaman, ameliyatın çok başarılı geçtiğini vurguladı.

Bu tür vakalarda erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"Bağırsak felcine ait belirtiler gösteren bebekler için ayrıntılı bir muayeneyle birlikte ilaçlı bağırsak filmi çekimi planlanır. Tüm değerlendirmeler bağırsak felcini işaret ediyorsa ameliyat hazırlığı yapılır. Doğuştan itibaren kalın bağırsağın alt kısımlarında bazı sinir hücrelerinin gelişmemesi nedeniyle cerrahi işlem mutlaka uygulanmalıdır. Günümüzde doğuştan Hirschsprung hastalığı olan bebeklerin önemli bir kısmı tek seferde anüsten yapılan bir ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. Cerrahi müdahale tanıdan hemen sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde bağırsak genişledikçe işlem zorlaşır ve tek seferde ameliyat yapılma ihtimali güçleşmektedir. Cerrahi müdahalesi geciken bebeklerde birkaç kez işlem uygulanması bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir ve ebeveynlerin psikolojik olarak yıpranmasına neden olabilmektedir. Ortalama 2-3 saat süren başarılı bir cerrahi müdahale sonrası bebekler 1 hafta içerisinde normal yaşantısına geri dönebilmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.