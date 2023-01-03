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Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA

Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Doğan (26), Evren Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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