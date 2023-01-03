Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Doğan (26), Evren Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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