Cansız manken üzerindeki yeleğin çalınması güvenlik kamerasında

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cansız mankenin üzerindeki yeleğin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'ndeki bir giyim mağazasının sahibi İsmail Daşçı, iş yerinin önündeki cansız mankenin üzerinde bulunan yeleğin olmadığını fark etti.



Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Daşçı, yeleğin çalındığını görmesi üzerine durumu polis ekiplerini bildirdi.



Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası görüntülerinde, giyim mağazasının önünde çevreyi kontrol eden bir kişinin cansız mankenin üzerindeki yeleği alarak giyinmesi ve bölgeden uzaklaşması görülüyor.

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