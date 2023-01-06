Şanlıurfa'da "Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası" kapsamında konferans düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi Hastanesi tarafından "Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası" dolasıyla konferans düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, verem hastalığıyla ilgili bilgi verdi.

Kurtulmuş, bölgede tüberküloz servisi olan tek merkez olduklarını ve 4 yıldır hizmet verdiklerini belirtti.



Verem hastalığının Türkiye ve özellikle Şanlıurfa için önemli ve güncel sorunlardan biri olduğunu belirten Doç. Dr. Kurtumuş, 4 yılda 478 hastaya tanı kanıldığını, 182 hastanın tüberküloz servisinde tedavisinin gerçekleştirildiğini kaydetti.



Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da verem hastalığının zamanında tedbir alınması halinde tedavi edilebileceğine dikkati çekti.

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