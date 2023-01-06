Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da şehit yakınları ve gazilerle buluştu

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ŞANLIURFA (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şanlıurfa'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kentte gelen Orgeneral Çetin, beraberindeki Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile derneği ziyaret edip dernek başkanı Mehmet Yavuz'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Orgeneral Çetin, burada şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınları ile kahraman gazilerin emrinde olduklarını ifade etti.

Dernek başkanı Yavuz ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Orgeneral Çetin'e Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile şehit yakınları ve gaziler de hazır bulundu.​​​​​​​

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