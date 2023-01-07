Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Kurtuluş Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İslim Delen'e (66) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Delen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Delen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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