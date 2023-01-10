Şanlıurfa Valisi Ayhan basın mensuplarıyla buluştu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Vali Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu özel günleri önemsiyorum, çünkü o günün hem meslek içi dayanışmasını hem de gelecek adına güzel tahliller bırakmak adına bütün meslek gruplarının günleri değerlidir. Sizin mesleğin hem kamusal tarafı hem de özel tarafı olması hasebiyle bir özel tarafı vardır. Yıllardır bizler de mülki idare amiri olarak yerel ve ulusal basınla yakın iş birliğimiz ve diyaloğumuz olmuştur."

Program basın mensuplarının talep ve temennilerini bildirmesinin ardından sona erdi.

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