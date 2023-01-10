Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çengelli Mahallesi'nde yaptığı kontroller sırasında yaralı bir kızıl şahin buldu.

Ekiplerce tedavisi yapılan kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.